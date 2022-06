Ukraine: "plusieurs explosions" à Kiev, affirme son maire

(Belga) Des "explosions" ont secoué Kiev dimanche matin, a affirmé son maire Vitali Klitschko dans un message sur Telegram.

"Plusieurs explosions dans les quartiers de Darnytsky et Dniprovsky de la ville. Les services sont en train d'éteindre" le feu, a écrit l'édile de la capitale ukrainienne. "L'agresseur continue de lancer des missiles et de mener des frappes aériennes sur les infrastructures militaires et civiles de notre pays, en particulier à Kiev", a écrit l'état-major de l'armée ukrainienne sur sa page Facebook. La capitale, autour de laquelle l'étau russe s'est desserré fin mars début avril, avait été notamment frappée le 28 avril, le jour de la visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, "cinq missiles" s'étaient alors abattus sur Kiev. Des alertes aux raids aériens ont résonné dans de nombreuses autres villes du pays dans la nuit de samedi à dimanche.