Ukraine: quatre soldats tués à la veille d'élections séparatistes

(Belga) Quatre soldats ukrainiens ont été tués dans l'est séparatiste de l'Ukraine, a annoncé samedi l'armée, à la veille d'élections organisées par les rebelles prorusses dans les territoires sous leur contrôle.

"Au cours des dernières 24 heures, deux soldats ont reçu des blessures mortelles lors d'affrontements" avec les séparatistes, avait indiqué dans la matinée le porte-parole militaire ukrainien Oleksandr Motouzianski. Selon le porte-parole, les soldats ont été attaqués près du bastion rebelle de Lougansk à l'arme lourde et au mortier. Deux soldats ukrainiens ont également été tués, et deux autres blessés, dans l'explosion d'un engin dans la région voisine de Donetsk, a ajouté l'armée dans la soirée. Le conflit entre l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses, soutenus militairement par Moscou selon Kiev et les Occidentaux, a fait plus de 10.000 morts depuis son déclenchement en 2014. Des accords de paix signés à Minsk en 2015 et l'instauration de nombreuses trêves ont permis une réduction considérable des violences, sans pour autant les faire cesser définitivement. Les séparatistes organisent dimanche des élections visant à élire des "présidents" et des "députés" pour les deux "républiques populaires" proclamées sur les territoires sous leur contrôle dans l'est. L'annonce de ces élections a déclenché de vives protestations de Kiev et des Occidentaux qui y voient la main de Moscou. (Belga)