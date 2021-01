Ultime immersion pour des sculptures de Jason deCaires à Cannes

Le sculpteur britannique Jason deCaires Taylor a installé jeudi au large de Cannes six statues sous la mer composant un éco-musée propice à la recolonisation par la faune et la flore, sa toute première oeuvre en Méditerranée, visitable avec masque et tuba, selon la municipalité.

Le concept a déjà été décliné devant l'île de la Grenade aux Petites Antilles, au large de la station balnéaire mexicaine de Cancun ou à Lanzarote aux Canaries dans une démarche de sensibilisation des touristes à la fragilité du milieu marin. La particularité de Cannes est d'être accessible aux nageurs et visitable en principe dès le week-end prochain.

"C'est un des rares musées ouverts en France !", souligne avec un brin d'ironie la mairie de Cannes. "Ces oeuvres vont évoluer avec les poissons et les algues car elles forment de nouveaux récifs".

Chaque sculpture, d'une hauteur de 2 mètres et d'un poids de 9 tonnes, représente un anonyme cannois, homme, femme ou enfant dont le visage a été moulé. Les intéressés ont pu assister à l'immersion des sculptures avec leurs traits.

Fabriquée dans un matériau en béton écologique poreux à PH neutre, les sculptures ont été posées à une centaine de mètres du rivage sud de l'île Sainte-Marguerite dans une zone sablonneuse qui avait été abîmée par le passage d'un câble sous-marin et renettoyée depuis.

Elles trôneront dans des eaux peu profondes réservées à la baignade où les bateaux ont interdiction de mouiller et seront aussi visibles sur le site www.underwatersculpture.com.