Grave accident de car à Malte: l'une des deux victimes mortelles serait belge, 50 personnes ont été blessées

Un bus à deux niveaux transportant de nombreux touristes a percuté les branches d'un arbre à Malte ce lundi après-midi. Deux personnes, un homme et une femme, sont décédées sur place. Selon le ministre maltais de la Santé, Chris Fearne, cité par le média Times of Malta, une cinquantaine de personnes ont été soignées dans des hôpitaux de la région. Six d'entre elles sont plus gravement blessées.





Un Belge parmi les deux morts selon le ministre



Tous les passagers du bus à impériale, dont l'étage était décapoté, étaient des touristes. D'après le ministre maltais de la Santé, les deux personnes décédées seraient un Belge de 62 ans et une Espagnole de 37 ans.



Concernant les blessés graves, le ministre a indiqué que trois d'entre eux sont des Britanniques, deux garçons âgés de six et huit ans et un homme de 44 ans. Les autres sont un Allemand de 31 ans, une Italienne de 72 ans, et un homme de 35 ans environ dont la nationalité n'est pas encore connue.



Selon le Malta Independent, parmi les autres blessés moins graves, plusieurs d'entre eux seraient Belges et Britanniques.



Pour l'instant, le ministère belge des Affaires étrangères n'était pas en mesure de confirmer ou non les informations du gouvernement maltais concernant la nationalité des victimes.





Un chauffeur de 24 ans



D'après les médias locaux, le conducteur est âgé de 24 ans. Il aurait déjà effectué ce travail durant l'été 2017, mais ce lundi était son premier jour de travail en tant que chauffeur de bus en 2018.



Les circonstances précises de l'accident doivent encore être précisées.