Un adolescent autrichien décède la nuit du Nouvel An à cause d'un feu d'artifice

Un jeune homme âgé de 17 ans est décédé à Eberschwang, dans le nord de l'Autriche, durant la nuit du Nouvel An, en voulant allumer un feu d'artifice, a annoncé mardi la police locale. Plusieurs personnes ont été blessées lors d'autres incidents, ont fait savoir les services de secours.

Une première tentative de faire exploser le feu d'artifice que l'adolescent avait lui-même confectionné a échoué. Lorsque, lors d'une seconde tentative, le feu d'artifice a effectivement pris, le jeune homme n'a pas eu assez de temps pour se mettre à l'abri. Plus tôt dans la soirée, la victime avait déjà tiré cinq ou six feux du même genre mais il avait gardé le plus grand exemplaire pour le cap de l'An Neuf. Le garçon a été soigné sur place avant d'être emmené à l'hôpital, où il est finalement décédé.

Le parquet a ouvert une enquête sur l'origine de l'engin. Une dizaine de personnes ont par ailleurs été blessées lors de divers autres incidents liés à des pétards à travers le pays. Les festivités du Nouvel An sont marquées en Autriche, comme en Allemagne voisine, par le tir d'innombrables feux d'artifices par des particuliers, dont certains engins devant en principe être manipulés par des artificiers professionnels.