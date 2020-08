Un ancien ministre britannique arrêté après des accusations de viol

(Belga) Un député britannique du Parti conservateur et ancien ministre a été arrêté samedi à la suite d'accusations de viol, rapporte le quotidien The Times.

La plainte provient d'une ancienne membre du personnel du député. La femme, d'une vingtaine d'années, aurait notamment été forcée d'avoir des relations sexuelles. L'identité de l'homme politique n'a pas été révélée. La police de Londres a indiqué qu'une plainte avait été déposée vendredi concernant quatre incidents différents qui se sont déroulés entre juillet 2019 et janvier 2020. "Un homme d'une cinquantaine d'années a été arrêté le samedi 1er août pour des soupçons de viol et est actuellement détenu dans un poste de police de l'est de Londres", a-t-elle précisé dans un communiqué. L'homme a ensuite été libéré sous caution. (Belga)