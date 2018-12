Un attentat déjoué aux Pays-Bas? 5 personnes arrêtées à Rotterdam

Les forces de sécurité néerlandaises ont arrêté dans la ville portuaire de Rotterdam 5 personnes soupçonnées de préparer un "acte terroriste", a indiqué samedi la police.

Les unités anti-terroristes de la DSI de la police nationale et la police de Rotterdam (ouest) ont arrêté ces hommes et effectué des perquisitions, a précisé la police. "Ils sont suspectés d'être impliqués dans la préparation d'un acte terroriste", selon une brève déclaration de police, qui ajoute que "les investigations vont continuer ces prochains jours et l'accent sera particulièrement mis sur la nature et l'échelle de la menace terroriste".



La police n'a pas donné pour le moment plus de détails sur le profil des suspects ou l'attaque terroriste qu'ils sont soupçonnés d'organiser.





Plutôt épargnés par rapport à la Belgique, la France ou l'Allemagne



Les Pays-Bas ont été relativement épargnés par la menace d'attentats qui a frappé ses plus proches voisins européens ces dernières années, mais a récemment connu quelques frayeurs. En juin, deux suspects avaient été arrêtés peu de temps avant de perpétrer plusieurs attaques, visant notamment le célèbre pont de Rotterdam et un autre lieu non précisé en France, selon les procureurs néerlandais. Un jeune Afghan de 19 ans, avec un permis de séjour allemand, avait poignardé et blessé deux touristes américains en août, au coeur de la gare centrale d'Amsterdam, avant d'être blessé par des tirs. En septembre, la police néerlandaise avait arrêté sept hommes soupçonnés de vouloir perpétrer un "attentat terroriste majeur" au cours d'"un grand événement" aux Pays-Bas à l'aide de ceintures explosives et de fusils d'assaut de type AK-47. Au cours des perquisitions effectuées au domicile des suspects, la police avait trouvé une grande quantité de matériel nécessaire à la fabrication de bombes, dont 100 kg d'engrais susceptibles d'être utilisés dans une voiture piégée.