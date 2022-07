Un avion cargo s'écrase dans le nord de la Grèce

(Belga) Un avion cargo s'est écrasé samedi soir dans le nord de la Grèce, a rapporté l'agence de presse Athens News.

Des témoins ont vu l'avion en feu et entendu des explosions, selon l'agence. Une quinzaine de pompiers avec sept engins de lutte anti-incendie se dirigeaient vers l'appareil, ont indiqué les autorités. Selon des informations de presse, l'avion assurait la liaison entre la Serbie et la Jordanie, et venait de demander une autorisation d'atterrissage d'urgence sur l'aéroport grec de Kavala mais n'a pas réussi la manoeuvre à temps. La télévision d'Etat ERT a affirmé qu'il s'agissait d'un Antonov ukrainien, et qu'il était en flammes avant de s'écraser selon des habitants de la zone témoins de la scène. (Belga)