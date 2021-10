Un avion de tourisme s'écrase près de Milan: 8 morts

Un avion de tourisme s'est écrasé dimanche près de Milan (nord de l'Italie), entraînant la mort des sept passagers et du pilote, selon les médias italiens.



L'appareil, un Pilatus PC-12 qui avait décollé de l'aéroport milanais de Linate à destination d'Olbia en Sardaigne (sud), s'est écrasé cinq minutes après son décollage, en début d'après-midi, à San Donato Milanese, une commune d'environ 30.000 habitants au sud-est de la capitale lombarde, selon le quotidien milanais Il Corriere della Sera.



L'avion a pris feu après avoir percuté un immeuble vide en cours de rénovation. Le pilote, un Roumain de 30 ans, et les sept passagers, dont un enfant, sont décédés, toujours selon Il Corriere.



L'immeuble de bureaux, qui abrite également un parking pour autobus, se trouve à proximité de la station de métro San Donato, qui relie la ville à Milan.



"L'avion avait un moteur en feu et est tombé à pic, sans faire de manoeuvres, il s'est tout simplement précipité", selon un témoignage cité par le quotidien.



"J'ai entendu les vitres de mes fenêtres trembler", a raconté Giuseppe, un jeune homme de 26 ans habitant près des lieux de l'accident cité par l'agence italienne AGI. "J'ai ouvert la fenêtre et comme dans les films, j'ai vu une grande colonne de fumée s'élever, et j'ai appelé les secours".



Le Pilatus PC-12 est un avion d'affaires monomoteur à turbopropulseur, qui peut également être utilisé comme cargo ou pour le transport de neuf passagers maximum.



L'agence nationale de la sécurité aérienne a ouvert une enquête.