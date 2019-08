Un bateau à moteur explose en Espagne: 5 touristes belges gravement brûlés

©Diptacui de Castello on Twitter

Cinq touristes belges ont été gravement brûlés lorsque leur bateau à moteur récemment acheté a explosé dans le port de Benicarló, près de Valence, en Espagne. Hier soir, les deux victimes les plus touchées - un couple originaire de Tubize - ont été rapatriées par avion au centre des grands brûlés de Neder-Over-Heembeek. L’homme est brûlé à plus de 70% et son épouse à 60%, nous renseigne ce matin le site de HLN.BE.

Des témoins ont déclaré avoir entendu une explosion et avoir vu un énorme dégagement de fumée avec des flammes de plus de 5 mètres de haut. "En quelques secondes, tout le bateau s'est embrasé", raconte un témoin.

Quatre personnes ont été aperçues en train de sauter à travers les flammes dans la mer. Deux autres personnes se trouvaient toujours à bord lors de l'explosion. Les six passagers sont vivants, brûlés à des degrés divers. Il s'agissait d'un Français et de cinq Belges.