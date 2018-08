Un bateau belge coule au large du Royaume-Uni: trois navigateurs secourus, deux disparus

Le Z-19 Sonja, un bateau sous pavillon belge, a coulé à 60 km au large du Royaume-Uni, au niveau de Great Yarmouth, samedi à 16h00. Trois navigateurs ont été secourus, deux sont disparus, a indiqué dimanche le capitaine Réjane Gyssens du service de sauvetage et de coordination maritime (MRCC).



Trois occupants ont été secourus par le bateau de croisière Pacific Princess et ramenés à Douvres. Une grande opération, qui a repris ce dimanche, a immédiatement été lancée pour retrouver les deux membres d'équipage disparus. La cause du naufrage demeure inconnue.