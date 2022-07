Un Belge de 16 ans se noie en Allemagne: son corps sans vie a été retrouvé après deux heures de recherches

Un adolescent belge âgé de 16 ans s'est noyé samedi dans une zone de baignade à Rurberg, un village allemand proche de la frontière avec la Belgique, rapporte dimanche le portail d'informations locales Aachener Nachrichten.

L'adolescent était accompagné d'un enfant de dix ans. Selon les premières informations, aucun d'eux ne savait nager. Après avoir sauté dans l'eau, le plus jeune a pu être secouru, mais le second n'est pas réapparu à la surface. Les services de secours ont déployé des plongeurs et un hélicoptère sur les lieux. Après des recherches de deux heures, le corps sans vie de l'adolescent a pu être extrait de l'eau.