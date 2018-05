Deux Belges décèdent dans un accident d'ULM en Espagne

Deux Belges ont perdu la vie mercredi matin dans un accident d'ULM près de l'aérodrome de La Seu d'Urgell en Catalogne, ont confirmé les Affaires étrangères. Les médias espagnols avaient évoqué en premier le décès d'un Belge et d'une personne d'une autre nationalité. On ne connaît pas l'identité des victimes.



Les deux victimes sont les occupants de l'appareil qui s'est écrasé vers 10h45 pour une raison encore inconnue, selon les pompiers locaux. L'unité technique de sécurité aérienne de la police catalane se chargera de l'enquête afin de déterminer les causes de l'accident. Selon le site d'informations andorrais ARA Andorra, les deux Belges résidaient à Andorre.