Un Belge et son amie arrêtés au Portugal après l'assassinat de leur voisin

Un Belge de 73 ans et son amie de 58 ans ont été arrêtés au Portugal car ils sont suspectés d'avoir assassiné leur voisin à Silves, rapportent jeudi plusieurs médias portugais.



Les faits ont eu lieu il y a deux ans dans la nuit du 18 au 19 décembre 2016. A la suite d'un conflit rampant avec leur voisin, le couple aurait abattu l'homme de neuf balles de carabine. Ils auraient simulé un cambriolage pour camoufler l'assassinat. Selon un journal portugais, il ont jeté l'arme et les balles dans la mer. Après une longue enquête, le Belge et son amie ont été mis sous mandat d'arrêt par le ministère public de Faro. Les affaires étrangères n'étaient pas disponibles pour commenter l'information.