Un Belge grièvement blessé à Maastricht dans un mystérieux accident de scooter

Un Belge de 59 ans a été grièvement blessé à la suite d'un accident de scooter survenu dimanche matin à Maastricht (Pays-Bas). Ses jours sont en danger. L'homme a été retrouvé au sol sur la Meerssenerweg. La police a reçu l'appel vers 02h30 du matin.

A ce stade, aucun témoin de l'accident ne s'est signalé. Le Belge est seul en cause et son scooter a été retrouvé quelques mètres plus loin. L'enquête technique n'a pas permis de démontrer l'implication d'un autre véhicule. Le scooter était en ordre.



Les services de secours ont transporté la victime dans un état critique à l'hôpital à Maastricht. Sa famille a été avertie. La police locale est toujours à la recherche de témoins.