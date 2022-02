Un Belge meurt dans une avalanche en Suisse

Un skieur belge est mort dans une avalanche lundi après-midi à Engelberg, commune suisse du canton d'Obwald. Il faisait du hors-piste avec un compatriote lorsqu'ils ont été emportés par une coulée de neige.

Un des skieurs a pu s'extraire de la masse de neige. L'autre a été emporté sur une distance de plus de 500 mètres. Grièvement blessé, il est décédé sur place, a indiqué mardi la police cantonale d'Obwald. Un hélicoptère de la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) et le secours alpin de la station d'Engelberg sont intervenus. Le ministère public d'Obwald a ouvert une enquête.

Selon l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches, le niveau de danger d'avalanche était marqué (niveau 3 sur 5) le jour de l'accident. Il met en garde sur les risques en dehors des pistes sur une grande partie du territoire. La police cantonale recommande de ne pas quitter les pistes sécurisées et balisées.

Depuis vendredi dernier, des dizaines d'avalanches se sont produites dans les Alpes et au moins douze amateurs de sports de neige sont morts. En Suisse, un randonneur à skis qui avait été pris dans une avalanche samedi est décédé des suites de ses blessures dimanche à l'hôpital. Un autre randonneur à skis a perdu la vie en Valais. Une avalanche a par ailleurs fait une victime en Bavière et neuf personnes sont décédées en Autriche. L'accident le plus grave s'est produit vendredi sur la partie autrichienne du domaine skiable transfrontalier d'Ischgl/Samnaun, à la frontière avec les Grisons. Cinq skieurs suédois ont été ensevelis en dehors des pistes. Quatre sont morts.