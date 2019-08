Un Belge tente d'étrangler sa compagne en Italie

Un touriste belge a été arrêté dans une localité de la Vallée d'Aoste, dans le nord-ouest de l'Italie, pour avoir séquestré et tenté d'étrangler sa compagne, rapportent plusieurs médias italiens. La victime a été sauvée par l'appel de son beau-fils à la police.



Les faits se sont produits à Rhêmes-Notre-Dame lundi dernier, en soirée, précise la presse italienne. L'homme de 55 ans aurait enfermé sa compagne dans leur chambre d'appartement à la suite d'une dispute et aurait ensuite essayé de l'étrangler. Le fils de l'agresseur aurait alors appelé la police. La victime souffre de contusions, ses jours ne sont pas en danger. Le touriste belge est incarcéré à la prison de Brissogne. Il est suspecté de séquestration et tentative de meurtre.