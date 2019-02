Un Boeing 747 déplacé pour être installé dans un hôtel à Amsterdam: le convoi SPECTACULAIRE est passé par l'autoroute (vidéo)

Un mythique Boeing 747 va finir ses jours dans le jardin d'un hôtel aux Pays-Bas et sera transformé en musée. Il a fallu le transporter de l'aéroport de Schiphol, une opération délicate qui a pris plusieurs jours.

Un avion sera transformé en musée dans le jardin d'un hôtel à Amsterdam après 30 ans de service. Il a fallu cinq jours pour effectuer 12 kilomètres et déplacer l'appareil de 160 tonnes qui se trouvait à l'aéroport de Schiphol. Une autoroute a dû être fermée au milieu de la nuit. Il a aussi fallu enlever les barrières de sécurité et les lampadaires. Le convoi exceptionnel a attiré plus d'un millier de curieux.