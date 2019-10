Un Britannique gagne le plus gros jackpot possible à l'Euromillions: voici la somme folle qu'il a remportée

Un Britannique a remporté le jackpot de l'Euromillions s'élevant à 190 millions d'euros, le gain maximal possible dans cette loterie continentale, lors du tirage réalisé mardi soir,. C'est la quatrième fois que ce montant plafond de l'Euromillions, fixé en 2012 par les loteries de neuf pays participants (France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Belgique, Irlande, Autriche, Suisse, Luxembourg), tombe. Il avait été précédemment remporté le 10 août 2012, déjà au Royaume-Uni, le 24 octobre 2014 au Portugal et le 6 octobre 2017 en Espagne. Cette somme est issue d'un jackpot initial de 17 millions, mis en jeu le 23 juillet. Non remporté et régulièrement abondé, il avait atteint son montant plafond de 190 millions le 24 septembre. Il n'avait pas trouvé preneur lors des quatre derniers tirages.