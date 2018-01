Un bus scolaire fonce dans une maison en Allemagne: de nombreux enfants blessés

Au moins 48 personnes, dont 43 enfants, ont été blessés mardi matin dans l'ouest de l'Allemagne dans l'accident d'un bus scolaire, a indiqué la police.

Au total, "dix personnes" ont été grièvement blessées, a indiqué dans un communiqué la police de Mannheim, sans préciser le nombre d'enfants parmi ces blessés ni la nature des blessures.



L'accident s'est produit vers 07H00 (06H00 GMT) à Eberbach, à l'est de Mannheim.



Pour une raison inconnue, le bus scolaire, dans lequel se trouvaient majoritairement des enfants et quelques adultes, a percuté dans un virage plusieurs véhicules avant de finir sa course folle dans le mur d'une maison, selon la même source.



Le chauffeur du bus a été légèrement blessé dans l'accident, a indiqué un porte-parole de la police à l'agence de presse DPA.



Les blessés ont été dirigés vers les hôpitaux les plus proches, selon le communiqué de la police.



Trois hélicoptères de secours et dix véhicules de secours ont été mobilisés, selon la même source.