Un butin de 32 millions d'euros: la police italienne réalise un gros coup contre la mafia

Douze personnes ont été interpellées dans le sud de l'Italie lors d'une opération de police contre les réseaux mafieux, ont annoncé mardi les autorités judiciaires. Vingt-sept entreprises et 21 biens immobiliers ont également été saisis, pour une valeur totale de 32 millions d'euros.

Des entrepreneurs et des membres présumés de la mafia calabraise "Ndrangheta" font partie des personnes arrêtées, précise la police. Huit suspects ont été placés en détention, et quatre sont assignés à résidence. Les entrepreneurs, dont certains exercent des activités en Slovénie et en Roumanie, auraient travaillé avec la mafia dans le domaine de la construction et le transport alimentaire.

Deux années d'enquêtes ont été nécessaires pour permettre à la police anti mafia et aux enquêteurs financiers de démanteler ce réseau mafieux.