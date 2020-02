Un car belge percute un véhicule fantôme en Allemagne: le chauffeur a été tué

Un car belge a percuté un véhicule fantôme sur l'autoroute A1 près de la ville de Mayence, en Allemagne, dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte la fédération du secteur FBAA. Le car transportait 32 personnes. Selon les médias locaux, le conducteur du véhicule a été tué tandis que deux occupants du car sont blessés.



Selon la FBAA, deux chauffeurs du car ont été blessés et transportés à l'hôpital. Les journaux régionaux Wiesbaden Kurier et Allgemeine Zeitung ainsi que la chaîne SWR ajoutent qu'ils ont été gravement touchés et transférés en milieu hospitalier à Mayence.

L'autoroute fermée plusieurs heures

Sept autres personnes ont été transportées dans des hôpitaux d'Alzey et de Bad Kreuznach avec des blessures mineures, tandis que certains passagers ont reçu des soins sur place. Ces informations proviennent de la police. D'après les médias locaux, l'accident s'est produit vers 2h40 du matin près de l'échangeur d'Alzey.

L'autoroute a été fermée plusieurs heures. La fédération sectorielle précise que le car transportait des chauffeurs professionnels d'entreprises anversoises et limbourgeoises. Ils avaient déposé des vacanciers en Italie et rentraient ensemble en Belgique.