Un célèbre bâtiment Art déco de Liverpool touché par un violent incendie

Un violent incendie a touché dimanche soir le Littlewoods Building, un célèbre bâtiment Art déco de Liverpool (nord de l'Angleterre), ont indiqué les pompiers de Merseyside.

Les secours ont été alertés peu avant 20H00, et ont trouvé à leur arrivée sur les lieux le toit du bâtiment en proie à d'importantes flammes. Une heure et demie plus tard, les pompiers indiquaient que l'incendie concernait environ 40% du bâtiment. Les secours n'ont fait mention d'aucun blessé. Le Littlewoods Building, du nom de l'empire Littlewoods fondé par le magnat Sir John Moores et spécialisé dans les paris sur les matchs de football et la distribution, a été construit en 1938 sur Edge Lane. L'incendie "a l'air plutôt grave à ce stade, espérons et prions que (l'édifice) puisse être sauvé", a tweeté le maire de Liverpool, Joe Anderson. Le bâtiment était vide depuis 2003 et une série de projets de réaménagement avaient échoué. L'immeuble avait récemment été vendu et devait être transformé en studios de cinéma et de télévision.