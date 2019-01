Un cesse-le-feu entre en vigueur à l'est de l'Ukraine

(Belga) Un cessez-le-feu a débuté samedi à 00:01 dans la zone de conflit à l'est de l'Ukraine. La trêve doit continuer jusqu'après le Noël orthodoxe, le 7 janvier, a indiqué l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Plusieurs cessez-le-feu récents se sont soldés par une reprise des hostilités après quelques heures. Plus de 10.000 personnes, y compris 2.700 civils, ont été tuées dans les combats entre les séparatistes prorusses et l'armée ukrainienne, principalement dans l'est du pays, depuis 2014, selon les estimations des Nations unies. L'Union européenne considère l'annexion de la Crimée comme une violation du droit international et insiste sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Allemagne et la France ont salué l'accord de cessez-le-feu, vendredi, et appelé à le rendre "complet et durable" dans une déclaration commune. (Belga)