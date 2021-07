Un chiot né sans yeux a été abandonné par un éleveur qui essayait de créer le plus petit chien possible

Un petit chien nommé Teacup est né sans yeux à Nashville aux Etats-Unis. Il a été abandonné dans un refuge par son éleveur qui avait délibérément accouplé deux chiens dans le but de créer le plus petit chien possible. Le chiot, issu d'un croisement entre un schnauzer nain et un terrier irlandais, est né non seulement aveugle, mais aussi avec sa vessie attachée à son utérus. La chienne a été abandonnée au Big Fluffy Dog Rescue de Nashville à l'âge d'un mois seulement, et ne pouvait pas être nourrie au biberon en raison de son absence de réponse à la tétée, selon Metro UK.





Le chiot ne pesait qu'un kilo pendant les quatre premières semaines de sa vie. "Je n'arrivais pas à croire qu'elle était si petite et j'avais tellement envie de lui donner à manger", a confié Nicole Butler, coordinatrice des adoptions et des familles d'accueil du refuge.



"Teacup n'a aucune douleur et ne sait pas qu'elle est handicapée, car elle n'a jamais connu la vie avec la vision. Nous disons toujours "adoptez, n'achetez pas", mais les gens continuent à faire vivre les éleveurs malgré ce mantra".



Afin de lui faire prendre du poids, Mme Butler a expliqué que, pendant les premiers mois de sa vie au refuge, Teacup a dû suivre un régime composé de nourriture liquide pour chiots et de lait de chèvre, qui lui était administré à l'aide d'une seringue.



Mais les bénévoles du refuge, qui implorent les propriétaires potentiels de chiens d'adopter plutôt que de passer par les éleveurs, affirment que la bonne attitude du petit chiot n'a jamais faibli malgré ses problèmes de santé dus à l'élevage.





"Elle n'est pas consciente qu'elle est différente, alors elle se débrouille comme tous les autres chiots heureux, sauf qu'elle se cogne de temps en temps contre des objets, mais elle continue à avancer", a déclaré Mme Butler.



Teacup est maintenant âgée de 18 semaines et pèse actuellement 2,4 kg, ayant pris plus de deux kilos depuis son arrivée au refuge. Mais malgré son nouveau régime alimentaire, elle ne devrait pas peser plus de 3,6 kg lorsqu'elle sera adulte.



Mme Butler et sa famille accueillent actuellement Teacup pendant que le refuge lui cherche un foyer permanent. Elle a précisé que les propriétaires qui accueillent le chiot ne doivent pas avoir d'autres chiens ou animaux de grande taille, car ils risquent d'écraser le petit Teacup sous leur poids.



La mère d'accueil actuelle de Teacup a également déclaré que son nouveau foyer ne peut pas non plus avoir de marches, mais doit lui offrir un espace extérieur clôturé pour jouer. Pendant ce temps, les bénévoles des refuges comme Butler mettent en garde les adoptants potentiels contre ces chiens "jouets", qui présentent souvent de graves problèmes de santé.



"Malheureusement, l'argent est tout ce qui compte pour beaucoup de ces éleveurs, et non la santé, le tempérament et l'intégrité globale de la lignée", déplore le refuge.