Un cocher pour remplacer des chauffeurs de bus malades du Covid-19 sur une île allemande

(Belga) Le coronavirus donne un côté pittoresque aux transports en commun à Hiddensee, une île allemande de la Baltique. L'ensemble des chauffeurs de bus étant malades, les autorités locales ont sorti une calèche pour assurer la desserte des voyageurs, annonce jeudi le maire, Thomas Gens.

La calèche fait le tour de cette île sans voiture une fois le matin, le midi et le soir. Un aller-retour coûte cinq euros. Par le passé, des chauffeurs venant de Vorpommern-Rügen (nord-est de l'Allemagne) avaient été réquisitionnés afin de maintenir le service de bus sur l'île touristique mais, cette fois-ci, cela n'a pas été possible en raison du nombre élevé de malades au sein de la société de transports en commun. Les enfants sont pour leur part amenés à l'école à bord d'un camion de pompiers depuis la plus grande ville de l'île, Vitte. L'île s'étend sur environ 18 kilomètres de long et 250 mètres de large à son point le plus étroit. Elle compte un millier d'habitants. L'île n'est accessible que par bateau et est totalement dépourvue de voitures. (Belga)