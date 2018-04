Un conducteur traverse la moitié de la Suisse à contresens sur l'autoroute, trop vite et pas en état de conduire

Un conducteur a parcouru presque 100 km à contresens sur l'A3 en direction de Zurich, en Suisse, dans la nuit de samedi à dimanche. La police a pu l'intercepter à Horgen. C'est presque un miracle qu'il n'y ait pas eu d'accident, écrit dimanche la police cantonale zurichoise. L'Italien de 46 ans n'allait pas seulement à contresens, mais roulait aussi par moments à une vitesse excessive, comme le montre une évaluation des images de caméras dans les tunnels. De plus, il n'était pas en état de conduire, selon la police.





Il y a eu plusieurs fois des situations dangereuses avec des véhicules circulant correctement



Pour intercepter le chauffard, la police a fermé l'autoroute près de Horgen, dans le canton de Zurich. Le conducteur a été arrêté. Au cours de ce long parcours, il y a eu plusieurs fois des situations dangereuses avec des véhicules circulant correctement, d'après la police. Le chauffard avait vraisemblablement déjà été repéré vers 2h00 du matin près de Trübbach, à une heure de route de Horgen. La police a alors reçu plusieurs appels et pris des mesures pour empêcher des accidents et stopper la voiture.