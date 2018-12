(Belga) Un couple de Belges, âgé de 48 et 63 ans, a été arrêté, vendredi, pour trafic de drogue à Fuengirola en Espagne, rapporte l'agence espagnole EFE.

Un des suspects revendait de la drogue à moto ou parfois en voiture, selon la police. Les policiers ont saisi 148 grammes de cocaïne et 18 grammes de haschisch ainsi que trois téléphones mobiles et une balance de précision. On ne connaît pas l'identité des suspects. (Belga)