Un crime raciste bouleverse la Slovaquie

(Belga) Un citoyen philippin a été violemment agressé dans le centre de la capitale slovaque Bratislava, au point qu'il est décédé quelques jours plus tard à l'hôpital. Alors que les éléments appuyant le caractère raciste de l'attaque s'amoncellent, les représentants de l'Etat ont pris la parole officiellement pour dénoncer un "acte abominable".

Le chef du gouvernement Peter Pellegrini s'est montré choqué, le ministre de la Justice Gabor Gal et la ministre de l'Intérieur Denisa Sakova ont appelé à élucider l'affaire rapidement et à condamner sévèrement l'auteur. Des activistes antifascistes ont quant à eux annoncé une manifestation contre la violence raciste mercredi prochain. Le 26 mai, un Slovaque de 28 ans s'en serait pris à deux femmes étrangères dans la rue. Leur collègue aurait tenté de les protéger et d'apaiser la situation, mais il est à son tour devenu la cible d'une violente agression. L'homme l'aurait violemment battu et heurté sa tête à de nombreuses reprises. Le Philippin est décédé jeudi à l'hôpital. Il travaillait depuis plusieurs années pour une entreprise technologique à Bratislava. (Belga)