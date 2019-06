Un dîner rassemblant six Premiers ministres prévu vendredi à Bruxelles

(Belga) Six leaders européens, dont le Premier ministre belge Charles Michel, devraient se retrouver vendredi soir à Bruxelles pour aborder la question de la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, rapporte le site Politico, citant des sources diplomatiques européennes.

Lors d'un sommet informel mardi dernier, les familles politiques ont chacune désigné deux coordinateurs pour avancer dans les discussions relatives aux nominations aux hautes fonctions européennes. A l'occasion du dîner prévu ce vendredi, Charles Michel et son homologue néerlandais Mark Rutte représenteront donc les libéraux, les Premiers ministres espagnol et portugais, Pedro Sanchez et Antonio Costa, les socialistes, tandis que les chefs de gouvernement croate et letton, Andrej Plenkovic et Krisjanis Karins, porteront le message des conservateurs du PPE. Contacté par Belga, le cabinet de M. Michel n'était pas en mesure de confirmer cette rencontre. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a pour ambition de trouver un accord définitif sur les nominations aux hautes fonctions européennes lors du sommet prévu les 20 et 21 juin prochains. Outre la présidence de la Commission, les leaders européens doivent se prononcer sur celle du Conseil, de la Banque centrale européenne, ainsi que sur le futur titulaire du poste de haut représentant de l'UE aux Affaires étrangères. (Belga)