Un documentaire révèle de nouveaux éléments sur le naufrage de l'Estonia en 1994

Les dirigeants scandinaves se sont engagés lundi à évaluer les nouveaux éléments issus d'un documentaire remettant en cause l'enquête officielle du naufrage en mer Baltique du ferry Estonia en 1994, qui avait causé la mort de 852 personnes.

Les créateurs de la série documentaire de cinq épisodes, diffusée lundi, ont affirmé avoir trouvé un trou de quatre mètres (13 pieds), jusqu'ici non enregistré, dans la coque du navire. Le bateau avait sombré dans une tempête le 28 septembre 1994 entre Stockholm et Tallinn. Seules 137 personnes sur les 989 passagers et membres de l'équipage à bord ont survécu à cette catastrophe, qui a coûté la vie à 501 ressortissants suédois et 285 Estoniens. Les réalisateurs du documentaire "Estonie : la découverte qui change tout" ont exploré l'épave avec un sous-marin télécommandé et découvert l'entaille dans la coque du navire. Une commission internationale avait conclu en 1997 à une déficience du système de verrouillage de la porte escamotable du navire, ce qui aurait permis à l'eau de s'engouffrer dans le pont réservé aux voitures, entraînant la pire catastrophe maritime depuis celle du Titanic. Des experts ont indiqué aux documentaristes que seule une force massive venue de l'extérieur aurait pu provoquer une rupture de quatre mètres, soulevant de nombreuses questions sur ce qui s'était réellement produit cette nuit-là. Plusieurs survivants affirment en effet avoir entendu une forte détonation et Reintamm assure avoir vu un gros objet blanc dans l'eau, à côté du ferry, un élément qui n'avait pas été pris en compte auparavant selon les experts interrogés dans le documentaire. Jusqu'à présent, les pays concernés se sont montrés extrêmement réticents à réexaminer les causes de la catastrophe.