Un chauffeur de bus met le feu à son autocar en Italie: les enfants qu'il transportait ont pu fuir (photos et vidéo)

Selon plusieurs médias italiens, un chauffeur de bus de 47 ans aurait incendié l'autocar avec lequel il venait de transporter des adolescents et leurs professeurs. L'individu aurait commis cet incendie en signe de protestation contre la façon dont les migrants qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe sont traités. Selon l'agence Associated Press, l'homme a d'abord fait fuir les jeunes avant de bouter le feu au véhicule.

Personne n'a été blessé par les flammes, mais une douzaine de jeunes et deux adultes ont été légèrement intoxiqués par des émanations et ont été envoyés par précaution à l'hôpital.





Le journal La Stampa avance une autre version des faits

Selon le journal italien La Stampa, l'homme aurait détourné le bus de son itinéraire et aurait attaché les jeunes avec des câbles aux poignets. Il les aurait menacés à l'aide d'un couteau. Toujours selon le journal italien, l'un des jeunes, âgé de 12 ans, aurait pu conserver son téléphone et former le numéro des urgences. Il n'est donc pas clair si le chauffeur a d'abord fait fuir les jeunes ou non avant de bouter le feu au véhicule.

Plus de cent carabiniers auraient alors rapidement identifié le bus et auraient forcé le chauffeur à s'arrêter. Le chauffeur aurait alors répandu l'essence qu'il avait disposée dans des bidons, en expliquant qu'il voulait "venger les morts en Méditerrannée", en référence aux centaines de miliers de migrants africains décédés dans la mer ces dernières années. Le chauffeur serait un homme italien d'origine sénégalaise, âgé de 47 ans.





© Isopix



Selon La Stampa, l'homme aurait des antécédents de conduite en état d'ivresse et de violences sexuelles. Ce qui a conduit le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, à se demander "pourquoi quelqu'un avec des antécédents pareils a-t-il pu devenir chauffeur de bus".