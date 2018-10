Un éboulement de ROCHERS surprend des touristes sur une plage très connue de la Grèce (vidéo)

Sept personnes, dont une famille de quatre touristes tchèques, ont été blessées ce jeudi en Grèce dans un éboulement de rochers sur la plage Navagio de l'île de Zante, une attraction touristique phare, a indiqué un communiqué du gouvernement.



La mère de famille tchèque, âgée de 34 ans, apparaît la plus gravement touchée, victime d'une "fracture de la colonne vertébrale", a précisé le communiqué.



Son mari et ses deux enfants ont également été hospitalisés à Zante (ouest), mais dans un but préventif, tandis que trois autres personnes sont sorties de l'hôpital après de premiers soins.



L'agence de presse grecque Ana avait dans un premier temps fait état de trois blessés légers.





Une brève panique



Selon des images relayées par les réseaux sociaux, l'éboulement a semé une brève panique parmi les centaines de vacanciers présents, la masse de pierres frôlant quelques baigneurs.



L'éboulement s'est produit à la mi-journée sur la falaise de 200 mètres surmontant la plage, précipitant des tonnes de cailloux dans la mer et renversant trois barques ancrées près de la rive.



Le site, accessible seulement par la mer, a été évacué et fermé au public jusqu'à nouvel ordre.



La plage est une des principales attractions de l'île, pour son décor naturel et l'épave ("navagio" en grec) de bateau qui y est échouée, et dont elle tire son nom.



Parmi les plages les plus instagrammées au monde selon les médias grecs, elle est aussi prisée des amateurs de sports extrêmes.