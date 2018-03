Un enfant disparu en Espagne retrouvé mort dans un coffre de voiture

(Belga) Le corps d'un enfant de huit ans dont la disparition fin février a fait grand bruit en Espagne a été retrouvé dimanche dans le coffre de la voiture de sa belle-mère, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

Les recherches du petit Gabriel Cruz, disparu le 27 février dans un village proche d'Almeria dans le sud-est de l'Espagne, avaient mobilisé jusqu'à un millier d'agents, pompiers et volontaires. "Ce matin, la Garde civile a arrêté la compagne du père de Gabriel alors qu'elle transportait le cadavre du petit dans le coffre de la voiture", a déclaré le ministre de l'Intérieur Juan Ignacio Zoido. Gabriel Cruz avait été vu pour la dernière fois chez sa grand-mère dans le village de Las Hortichuelas, quand il était parti jouer chez un ami. Sa disparition a ému la région et l'Espagne. Samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées à Almeria en soutien aux parents du jeune garçon, Angel et Patricia, au cri de "Nous sommes tous Gabriel". Le chef du gouvernement Mariano Rajoy a tweeté: "Je partage avec tous les Espagnols la douleur pour la perte de Gabriel". (Belga)