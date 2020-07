Un entraîneur de football pédophile confesse d'autres agressions

Un ancien entraîneur de football britannique déjà condamné pour des actes pédophiles visant des dizaines de victimes a plaidé coupable de neuf autres agressions sexuelles vendredi.



Barry Bennell, 66 ans, avait entraîné des équipes de jeunes dans plusieurs clubs dont ceux de Crewe Alexandra (aujourd'hui en 4e division en Angleterre), Manchester City et Stoke City. Le scandale provoqué par ses agressions a suscité une vague de dénonciations dans le monde du football.



Il a plaidé coupable de trois viols et six attentats à la pudeur contre deux personnes entre 1979 et 1988. Les victimes étaient âgées de 11 à 14 ans à l'époque ds faits.



Barry Bennell ©ISOPIX



Il comparaissait devant la justice par vidéo conférence depuis la prison de Littlehey, dans le sud-est de l'Angleterre, où il purge une peine de 30 ans après avoir été reconnu coupable en 2018 d'abus sexuels sur 12 garçons qu'il a entraînés entre 1979 et 1991.



Il y a deux ans, la police avait estimé que M. Bennell pourrait avoir agressé plus d'une centaine de victimes.



"Vous étiez le diable incarné", lui avait lancé le juge Clément Goldstone en le condamnant en 2018. "Vous avez volé l'enfance et l'innocence" des victimes, a-t-il ajouté, "pour satisfaire votre propre perversion. Vous avez ruiné la vie de ces garçons et, plus de 30 ans après, ils continuent à souffrir".



Avant cela, Barry Bennell avait déjà passé 15 années en prison, pour trois autres condamnations, pour des faits similaires commis sur 16 autres victimes. Le scandale avait été révélé dans les colonnes du journal The Guardian, auquel Andy Woodward, un ancien joueur du club de Crewe Alexandra, avait raconté son calvaire. Cela avait provoqué une cascade de dénonciations, notamment de la part d'anciens internationaux disant avoir été agressés sexuellement par un entraîneur ou un recruteur lorsqu'ils étaient enfants.



