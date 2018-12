Un épais brouillard cloue les avions au sol aux Pays-Bas

Un épais brouillard aux Pays-Bas a contraint dimanche au moins un aéroport néerlandais à fermer ses pistes et à dévier plusieurs avions entrants, bloquant des milliers de passagers, selon des sources aéroportuaires et des médias locaux.



L'aéroport international d'Eindhoven (sud des Pays-Bas) est fermé depuis dimanche midi (11H00 GMT). Quelque 27 avions entrants ont été redirigés et environ six autres ont été annulés, selon le site internet de l'aéroport. Le même nombre d'avions au départ de l'aéroport a été annulé, affectant entre 6.500 et 8.000 passagers, selon un média local.



L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol a lui aussi dû annuler près de 100 vols, a indiqué la télévision publique néerlandaise NOS. "Les décollages et atterrissages sont réduits de moitié", a ajouté la même source.



La compagnie aérienne KLM, qui assure en temps normal environ 65 vols par heure, n'a pu faire décoller et atterrir que 17 avions au plus fort de la perturbation.



La fin de l'épisode météorologique n'est pas clairement définie, mais l'Insitut royal météorologique des Pays-Bas a placé la plupart du sud et du centre du pays en "alerte jaune" jusqu'au moins minuit (23H00 GMT).