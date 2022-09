Robert Hendy-Freegard, un escroc britannique activement recherché en France, a été arrêté en Belgique

©Youtube/The Puppet Master: Hunting The Ultimate Conman | Official Trailer | Netflix

Un Britannique qui était recherché en France pour tentative de meurtre sur deux gendarmes fin août, après avoir fui un contrôle dans son élevage canin dans la Creuse (centre), a été arrêté vendredi en Belgique, a indiqué la police fédérale.

Robert Hendy-Freegard, un escroc déjà condamné en Grande-Bretagne, a été interpellé par la police belge peu avant 17H00 locales à Grand-Bigard, près de Bruxelles, sur l'autoroute E40 (qui relie la capitale belge à la côte), a précisé à l'AFP une porte-parole de la police fédérale,, confirmant une information de la chaîne française BFMTV.

Il doit comparaître samedi devant un juge d'instruction saisi par le parquet de Hal-Vilvorde pour exécuter le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, a-t-elle souligné.

M. Hendy-Freegard, 51 ans, a été arrêté par une patrouille de la police de la route de Flandre-orientale qui "a pu localiser sa voiture sur la base des caméras de reconnaissance des plaques d'immatriculation", a expliqué la porte-parole.

Le 25 août, deux gendarmes français ont été "sévèrement blessés" lors d'un contrôle par les autorités locales chargées d'inspecter les conditions d'exploitation dans un élevage canin à Vidaillat dans la Creuse.

Alors que les gendarmes demandaient à M. Hendy-Freegard, l'un des gérants du site, de se déplacer à la brigade à la plus proche, ce dernier a démarré son véhicule, une Audi A3, puis percuté les militaires avant de prendre la fuite. L'un des gendarmes souffre d'une fracture ouverte au niveau du nez. Ils se sont vus prescrire 21 et six jours d'ITT.

Le 30 août, le parquet de Guéret (Creuse) avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour "tentative d'homicide" sur les deux gendarmes.

Robert Hendy-Freegard est loin d'être un inconnu puisqu'il est le héros d'un documentaire ("The Puppetmaster: leçons de manipulation") diffusé sur Netflix depuis le début de l'année et d'un film de fiction, "Rogue Agent", avec James Norton et Gemma Arterton, également sur Netflix.

En 2005, il avait été condamné par la justice britannique à la prison à perpétuité pour enlèvement, tromperie, vol sur des étudiants et des femmes, à qui il avait soutiré un total de plus d'un million de livres, en se faisant notamment passer pour espion du MI5, les services secrets britanniques.

Il avait été libéré en 2009, après qu'une cour d'appel avait cassé la condamnation pour enlèvements.