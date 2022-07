Un Espagnol va prendre la tête du Fonds international de développement agricole

(Belga) L'Espagnol Alvaro Lario prendra en octobre la présidence du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour un mandat de quatre ans, a annoncé jeudi cette organisation onusienne basée à Rome.

M. Lario, qui était depuis 2018 vice-président chargé des opérations financières, a été désigné par le conseil des gouverneurs du FIDA. Il y avait trois autres candidats: un Koweïtien, un Indien et une Kényane. Sous l'impulsion de M. Lario, "le FIDA est devenu le premier fonds des Nations unies et la seule institution et agence de l'ONU outre le groupe de la Banque mondiale à entrer sur les marchés des capitaux et à obtenir une notation, lui permettant d'étendre ses efforts de mobilisation de ressources au secteur privé", a souligné le FIDA dans un communiqué. Le nouveau président prendra les rênes du FIDA "à un moment crucial, alors que le Covid-19, le changement climatique et les conflits aboutissent à une hausse des prix alimentaires et énergétiques, ce qui pourrait conduire à une crise alimentaire mondiale". Le FIDA affirme jouer "un rôle central dans le renforcement de la résilience des petits producteurs ruraux" et intervenir à travers "ses investissements dans l'adaptation aux changements climatiques et la durabilité des systèmes alimentaires". (Belga)