Un facteur italien volait le courrier de ses clients depuis huit ans: la police retrouve plus d'une demi-tonne de lettres dans son garage (vidéo)

Les Italiens agacé par leur service postal très lent ont peut-être trouvé leur coupable: la police dit avoir découvert plus d’une demi-tonne de courrier non-distribué dans le garage d’un facteur.





Factures, extraits de compte, vieux bottins et tracts de propagande politique



La police postale a expliqué que les 573 kilos de courrier étaient cachés dans la maison, située à Vicence, d’un homme âgé de 56 ans. Il s’agit de la plus grosse saisie de courrier jamais réalisée en Italie. Depuis huit ans, le facteur volait les missives de centaines d’Italiens. Dans sa cachette, on a retrouvé des factures, des extraits de compte, de vieux bottins et des tracts de propagande politique datant de l’élection régionale de 2010.



Ce sont des bénévoles d’un centre de recyclage qui ont rapporté à la police avoir reçu 25 gros containers jaunes de la poste, dans lesquels se trouvaient encore des lettres. D’autres facteurs seraient également accusés d’avoir volé du courrier à leurs clients.