Un ferry prend feu en Grèce avec plus de 1.000 personnes à bord (vidéo)

Des centaines de passagers d'un ferry grec ont été évacués sains et saufs après qu'un incendie s'est déclaré dans le garage du navire dans la nuit de mardi à mercredi, ont déclaré des responsables.

L'Eleftherios Venizelos, qui devait se rendre à Hania, en Crète, est retourné au ralenti vers le port du Pirée peu après 01h00 GMT, ont indiqué les garde-côtes grecs.



Il y avait environ 900 passagers à bord, en plus d'un équipage d'environ 140 personnes. Les passagers ont passé la nuit sur le pont et ont évacué le bateau à l'aide d'une échelle de pompiers, ont déclaré les garde-côtes, précisant que personne n'avait été blessé.



Les premières informations indiquent que le feu serait parti d'un camion qui se trouvait dans le ferry, selon l'agence de presse grecque ANA.



Le navire est rentré vers le Pirée à faible vitesse, escorté par des navires des garde-côtes, des remorqueurs et deux autres ferries.



Un bateau de sauvetage transportant des secouristes avait été déployé pour aller à la rencontre du ferry, alors qu'il retournait à Pirée.



Il a ensuite été décidé qu'une évacuation en pleine mer n'était pas nécessaire puisque le feu avait été contenu par les extincteurs présents à bord.