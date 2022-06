Un Français explose le record du monde de sauts à l'élastique: il s'est jeté 765 fois dans le vide en 24 heures en Ecosse

Un Français a battu mercredi le record du monde de sauts à l'élastique, en se jetant 765 fois dans le vide en 24 heures depuis un pont en Ecosse. François-Marie Dibon, un Parisien de 44 ans qui vit en Suède, a explosé le précédent record, établi en mai 2017 par un Néo-Zélandais qui s'était jeté 430 fois dans le vide en une journée.



Le Français a débuté son défi mardi depuis une plateforme du village de Pitlochry, dans les Highlands écossaises. Douze heures plus tard, il avait déjà battu le record mais a continué à sauter à l'élastique jusqu'à mercredi matin.



"J'ai l'impression que mon cerveau pense encore que je suis en train de sauter", a-t-il réagi. "Je ne sens pas encore la fatigue (...) je ressens l'excitation d'avoir battu ce record avec toute l'équipe."



Avant de se lancer mardi, M. Dibon avait affirmé à l'agence PA être "heureux et dans le moment présent". Il a ensuite enchaîné les sauts, malgré les averses, quasiment sans faire de pauses et en s'alimentant peu.



Après chaque plongeon de 40 mètres dans les gorges écossaises, M. Dibon était remonté sur le pont par son équipe d'où il ressautait immédiatement. En moyenne, il a ainsi effectué un saut toutes les 113 secondes.



Etablir un record de sauts à l'élastique n'a rien d'anodin pour M. Dibon, qui avait le vertige il y a encore quelques années. Pour battre ce record, qu'il avait en ligne de mire depuis cinq ans, le Français s'est entraîné pendant des mois.



"Il ne s'agit pas seulement d'un sport extrême et individuel, c'est un sport d'endurance qui est collectif", a-il affirmé, saluant le travail de la quinzaine d'Ecossais qui l'ont accompagné dans son défi.



Joanne Brent, juge du Guinness World Records, a qualifié le record d'"inspirant".

> Pour voir les images, cliquez ICI