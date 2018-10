Un garçon de 16 ans ouvre le feu dans une école aux Pays-Bas: aucun blessé n'est à déplorer

Un garçon de 16 ans a tiré plusieurs coups de feu dans une école de Roermond, dans le sud-est des Pays-Bas. La police a retrouvé des armes et une hache au domicile de l'adolescent, ainsi que plusieurs douilles.



Le jeune homme s'est présenté vendredi matin avec une arme à feu et une hache au Centre de connaissance et d'expertise (KEC), un établissement de soins et d'enseignement spécialisés. Il a ensuite ouvert le feu à plusieurs reprises dans et en dehors de l'école, sans toutefois blesser personne.

Les professeurs de l'établissement ont ensuite tenté de maintenir un dialogue avec l'adolescent, avant que des agents ne maîtrisent finalement le garçon. La police suppose qu'une dispute avec un camarade de classe est à l'origine de l'incident.