Un gouffre énorme s'est ouvert dans le parking d'un hôpital à Naples

Un gouffre énorme s'est ouvert vendredi matin dans le parking d'un hôpital de Naples, dans le sud de l'Italie, entraînant plusieurs voitures, ont annoncé les pompiers, qui sont à la recherche d'éventuelles victimes.

"Intervention au parking de l'hôpital de la Mer pour un gouffre. Plusieurs voitures garées sont tombées à l'intérieur", ont tweeté les pompiers napolitains. "Une intervention est en cours avec l'aide d'équipes cynophiles pour s'assurer que personne n'était présent". "Heureusement il n'y a aucun dommage aux installations ou perte en vies humaines", a réagi le président de la région Campanie, dont Naples est la capitale. "Il faut maintenant effectuer un sondage géologique (...) Il s'agit d'un problème hydro-géologique", ajouté Vincenzo De Luca. L'hôpital a été placé en état d'urgence et des groupes électrogènes ont dû être mis marche pour assurer la continuité des services. Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce qui est pour l'instant considéré comme un effondrement. Aux environs de 07h00, un énorme fracas a retenti, suivi d'une colonne de fumée, sur le parking de cet hôpital où avait été ouvert un département Covid durant la première vague de la pandémie. Ce service, qui abrite actuellement six personnes, devra être "fermé temporairement en l'absence d'eau chaude et d'électricité", ont annoncé les autorités sanitaires locales, qui ne relèvent "pour le moment aucun élément faisant penser à un acte volontaire". Toujours selon la même source, le bruit a été causé par une implosion qui a crée un gouffre sur une surface d'environ 2.000 m2 et une vingtaine de mètres de profondeur.