Un gynécologue inséminait son propre sperme chez ses patientes: "Il a désormais trois enfants connus"

Un gynécologue néerlandais, actif dans la province du Brabant (aux Pays-Bas), a inséminé au moins trois femmes avec son propre sperme, entre 1988 et 1992, ont annoncé vendredi le centre de fertilité Nij Geertgen et l'organisation Fiom, qui aide les personnes à effectuer des tests de filiation.

Fiom a reçu en juin un signalement d'une personne pensant être l'enfant du docteur Henk Ruis. Après une enquête, il ressort que celui-ci avait utilisé son sperme pour pratiquer plusieurs inséminations artificielles. Le médecin a coopéré avec l'organisation pour inclure son ADN dans la base de données de Fiom. "Il en est ressorti que trois profils ADN d'enfants correspondaient avec celui du docteur Ruis", selon l'organisation. "Le médecin a maintenant trois enfants connus."

Le gynécologue a travaillé dans les années 80 et 90 dans l'hôpital Liduina à Boxtel, à quelques kilomètres de Tilbourg et Bois-le-Duc. Il a ensuite exercé dans un autre établissement, à Veghel. Henk Ruis est le cinquième gynéocolgue néerlandais à être publiquement mis en cause dans une affaire de ce type. Jeudi, les médias flamands ont rapporté qu'un gynécologue à la retraite, exerçant à l'ancien hôpital Sint-Rembert de Torhout (Flandre occidentale), pourrait avoir eu recours à ses propres gamètes pour des inséminations artificielles au cours des années 1980.