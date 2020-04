Un hackathon de 3 jours à l'échelle européenne, pour trouver des solutions à la pandémie

(Belga) Les Etats membres de l'Union européenne et une poignée d'autres pays, comme la Suisse et l'Ukraine, prendront part de vendredi à dimanche à un "hackathon" en ligne, visant à faire émerger des "solutions innovantes" dans la lutte contre le coronavirus et la pandémie de Covid-19. Jeudi en milieu d'après-midi, plusieurs centaines de participants (près de 400) venant de Belgique s'étaient déjà enregistrés pour participer.

Baptisé "#EUvsVirus Hackathon", l'initiative a été lancée par la Commission européenne en collaboration avec des acteurs nationaux, et ses résultats les plus probants seront repris ensuite sur une plateforme "Covid" du Conseil européen de l'innovation (EIC). De cette manière, ils pourront atteindre les potentiels utilisateurs finaux comme des hôpitaux, ou des investisseurs, etc., précise la Commission. On peut s'inscrire individuellement ou en équipe, que l'on soit expert en digitalisation, technologies, ou autre, ou simple amateur créatif. Cinq domaines de "défis" nécessitant des solutions créatives dans le cadre de la crise du coronavirus ont été identifiés et feront l'objet de recherches et de tentatives d'imaginer des prototypes ou outils numériques efficaces: santé, continuité de l'économie, travail et éducation à distance, cohésion politique et sociale, et finances digitales. Les participants utiliseront principalement Slack pour communiquer, et doivent pouvoir échanger en anglais. (Belga)