Un hélicoptère avec sept personnes à bord a disparu en Italie

D'intenses recherches étaient en cours vendredi dans le nord de l'Italie au lendemain de la disparition d'un hélicoptère transportant sept personnes, a indiqué à l'AFP un porte-parole du secours alpin.

Outre le pilote, l'appareil transportait six passagers étrangers, quatre Libanais et deux Turcs, qui se rendaient chez un fabriquant de papier, selon les médias.



L'hélicoptère a disparu dans une zone montagneuse et peu habitée dans le nord de l'Italie, entre la Toscane et l'Emilie-Romagne.



"Nous avons lancé les recherches jeudi après-midi mais le temps était très mauvais, il était difficile de voler jusqu'à la soirée", a précisé le porte-parole.



Sept hélicoptères de l'aviation militaire, de la police et des secours sanitaires participent aux opérations.



"Ce n'est pas facile, si un hélicoptère tombe au milieu des arbres, en cette saison les branches se referment par-dessus et il est compliqué de le voir du ciel", a poursuivi le porte-parole.