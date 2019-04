Un homme détourne un bus en Slovénie et meurt lors de son arrestation

Un Slovène de 48 ans a détourné un bus public de la capitale Ljubljana, avant de mourir lors de son arrestation, rapportait vendredi l'agence de presse nationale STA. L'homme affirmait être armé et menaçait de tuer les passagers du bus.



Le quadragénaire est monté à bord du véhicule vers 21h dans la banlieue de Ljubljana. Après deux arrêts, il a sorti un tournevis et obligé le conducteur à dévier de son trajet, affirmant qu'il portait un pistolet. Le chauffeur du bus a obéi mais a pu attirer l'attention de la police en brûlant un feu rouge. Un passager a également passé un appel d'urgence à l'aide de son téléphone.



Une course-poursuite s'est engagée entre le bus et plusieurs voitures de police, qui ont finalement forcé celui-ci à s'arrêter. L'agresseur a ensuite été interpellé avec force, selon un rapport de police. Le suspect s'est alors effondré et est décédé sur place, malgré les tentatives de le réanimer. Les raisons de son acte restent pour le moment inconnues.