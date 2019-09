Un homme meurt encorné lors d'un lâcher de taureaux en Espagne

Un homme, âgé de 82 ans, est mort encorné lundi lors d'un lâcher de taureaux dans le centre de l'Espagne. C'est la deuxième personne à trouver la mort lors de fêtes taurines dans le pays en moins de deux semaines.



L'accident s'est produit dans un champ de la ville de Horche, à environ 60 km au nord-est de Madrid. L'homme, touché au ventre et à la cuisse, est mort quelques heures plus tard dans un hôpital des environs, selon les services d'urgence locaux.



Selon les médias locaux, la victime regardait le taureau courir, à distance de l'animal.



"J'ai juste vu l'homme quand il était déjà au sol, mais c'était horrible", a déclaré le maire de Horche, Jose Manuel Moral, aux médias locaux.



La ville a maintenu les lâchers de taureaux prévus mardi et mercredi dans le cadre de son festival annuel.





Pas une première



Un homme de 62 ans a été tué le 29 août après avoir reçu plusieurs coups dans le thorax et le cou d'un taureau lâché dans les rues de Cuellar, au nord-ouest de Madrid.



Les plus célèbres lâchers de taureaux sont ceux des fêtes de la San Fermin qui attirent des touristes venus du monde entier en juillet à Pampelune (nord de l'Espagne) et où des centaines de personnes courent à leurs risques et périls devant les taureaux dans les rues de la ville.



Trente-cinq personnes ont été blessées à Pampelune cette année dont huit encornés. Depuis 1911, au moins 16 coureurs y sont morts dont le dernier en 2009.