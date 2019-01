Un homme passe des heures couché sur un obus de peur qu'il explose (vidéo)

Un citoyen néerlandais a passé plusieurs heures couché sur un obus dans son jardin par peur que celui-ci n'explose, ont rapporté jeudi les services de sécurité de la région du Limbourg au sud des Pays-Bas.

L'homme a trouvé l'obus mercredi soir dans son jardin en faisant des travaux et a décidé de le recouvrir de sable. Puis, entendant l'engin siffler, il s'est couché dessus. Le sifflement s'est arrêté et il n'osait plus bouger, raconte à l'AFP la porte-parole des services de sécurité du nord du Limbourg, Véronique Klaassen.

Ayant son téléphone portable sur lui, l'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, a appelé le centre d'appel d'urgence à 21h30 (20H30 GMT). Les secours ont alors sollicité les unités d'élimination d'engins explosifs du ministère de la Défense (EOD). "L'équipe de l'EOD a dû venir de loin, elle est arrivée vers 01h00" pour enfin libérer l'homme de sa position délicate, a poursuivi Mme Klaassen.





Des immeubles voisins ont été évacués par précaution. L'obus, issu de la Seconde guerre mondiale selon les médias locaux, s'est révélé inoffensif. "Il s'agissait d'un obus qui ne contenait pas d'explosifs. L'homme était donc en sécurité", a précisé Mme Klaassen. "Il est strictement déconseillé de se coucher sur un obus. La meilleure chose à faire lorsque l'on tombe sur un engin explosif, c'est de s'éloigner et d'appeler la police", a-t-elle souligné.

Après avoir passé plus de trois heures allongé sur l'obus dans un froid hivernal, l'habitant de la ville de Venlo présentait des signes d'hypothermie. Il a été pris en charge par les secours avant d'être reconduit chez lui. L'homme se portait bien jeudi mais n'était pas encore remis de ses émotions, a indiqué Mme Klaassen.