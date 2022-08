Drame aux Highland Games: un homme reçoit une boule en métal sur la tête

Un habitant de Geldrop, aux Pays-Bas, est décédé après avoir été atteint par une boule en métal. L'accident s'est passé à l'occasion des Highland Games, des joutes populaires dont l'origine est écossaise. L'événement a été interrompu.

Les Highland Games avaient lieu dimanche au Château Landgoed de Geldrop et proposaient des épreuves de Hammer Throw (lancement d'une boule en métal d'environ 10kg), de Stone Put (jet de pierres) et Caber Toss (où on doit faire se retourner un tronc d'arbre).

La victime de 65 ans ne participait pas aux joutes et se trouvait derrière une haie d'un jardin d'agrément lorsqu'elle a été touchée. Les tentatives menées pour la sauver furent vaines et elle est décédée sur place. Une enquête a été ouverte.